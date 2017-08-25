美、加駐古巴人員遭聲波攻擊 不排除俄介入

美加駐古巴外交人員經診斷出腦損傷和中樞神經受損症狀，不排除俄羅斯介入的可能性。（路透）

2017-08-25 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國及加拿大駐古巴外交人員先前經診斷出輕微創傷性腦損傷和中樞神經系統受損等嚴重症狀，經調查後發現是因這些官員的住家遭安裝先進的聲波武器導致。兩國的調查人員均不排除俄羅斯介入的可能性。

綜合外媒報導，美國國務院表示這些駐古巴使館人員從2016年底開始出現一系列症狀，包括聽力受損、噁心反胃、頭痛和平衡感失調等。

經調查後指出，這些官員的住家或裡或外曾遭安裝一種超出人耳可接收頻率的先進聲波武器，致使這些外交人員出現輕微創傷性腦損傷，甚至中樞神經系統受損等症狀。

診斷該病例的醫師表示，若未來持續暴露在這種環境下，恐怕對健康會造成危害。

事件曝光後，許多外交人員被迫縮短派駐古巴的時間，古巴至今也矢口否認涉及這些攻擊事件。美國國務院發言人表示，這些事件的來源和因素目前並沒有「確切答案」；加拿大外交服務發言人也表示，美國及古巴當局正在積極處理並查明原因。兩國的調查人員均不排除俄羅斯介入的可能性。為此，美國也還以顏色，將2名古巴駐美外交人員驅逐出境。

美駐古巴使館多名外交人員過去6個月以來，陸續因為聽力問題和其他原因不明的失聰症狀撤回美國，致使部分人員後來需戴上助聽器；他們的座車甚至也遭到破壞，住家也遭人闖入，受到幾乎未曾間斷的監視。