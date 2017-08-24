言論自由恐更緊縮！中國網站「知乎」 成立共黨支部

中國部分熱門、群眾及維權等新聞進展常第一時間更新在「知乎」上，有些知識份子還會藉此批評時政，打擦邊球。（圖擷自知乎網站）

2017-08-24 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為了「維穩」針對民眾網路使用控管嚴格，近來更積極在熱門網站上插旗，繼前陣子在中國實況網站「鬥魚」成立了共黨支部後，現在又在社會化問答網站「知乎」也成立黨支部了，網路言論尺度恐進一步縮緊。

根據中國媒體《澎湃新聞》報導，中國社會化問答網站「知乎」擁有近7000萬註冊使用者，號稱智商最高、聚集中國知識份子最多的地方，22日「知乎」共黨支部正式成立，包含共產黨各部門領導以及知乎高層都出席成立大會，「知乎」共黨支部委員表示，將貫徹落實習近平意志，「堅持黨管媒體原則」。

「知乎」創始人則表示，「知乎黨支部的成立，是值得載入公司歷史的一件大事，是加強黨建工作是深入貫徹落實習近平重要講話精神的必然要求。」

雖然不提供新聞報導，但中國部分熱門、群眾及維權等新聞進展總是會在第一時間更新在「知乎」上，有些知識份子還會在這些事件下發表看法，批評時政，打擦邊球。

《中央社》指出，在中國嚴格的言論審查下，雖然「知乎」過去對某些問題和答案會立刻刪除，常常提及政治敏感議題的帳號也可能遭封鎖，但仍為中國少數能討論政治的空間，而今，中共支部成立後，言論尺度再恐大為緊縮。