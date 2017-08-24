重建歷史斷橋家財散盡 2俄羅斯男遭譏「修金礦」

俄羅斯2名男子為了重建當地一座具歷史意義的橋，不惜賣掉房子、汽車及車庫，親自動手蓋橋，該橋曾可供人車通行。（擷取自《BBC》）

2017-08-24 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2名男子為了重建當地一座具歷史意義的橋，不惜賣掉房子、汽車及車庫，親自動手蓋橋。不過對於這件事，當地許多民眾並不看好，紛紛在社群媒體上發文嘲笑他們是「兩個傻瓜」，甚至還有人質疑他們的動機全是為了錢。

根據英媒《BBC》報導，位於俄羅斯阿爾泰共和國（Altai Republic）境內的卡通河（Katun river），於2014年發生大洪水，沖垮了當地一座可供汽車通行的大橋。由於橋梁的擁有人隨後破產，當地也沒有單位願意接手處理，修復斷橋一事顯得遙遙無期，而連接該處河谷兩岸的交通也隨之中斷。

眼見這座具有歷史意義的橋梁未能獲得修繕，瓦西里耶夫（Yuri Vasilyev）與列文（Yevgeny Levin）決定動手修橋，從原物主手中將其買下後，過去3年內他們已花了超過1000萬盧布（逾新台幣500萬元），把橋梁從完全中斷整修至可供人通行的狀態。不過，他們坦言無法將其完全修復，現在的橋體仍不能通車。

相關消息見報後引發當地網友熱議，根據社群媒體進行的民意調查顯示，45.9%的網友支持他們的做法，但也有不少人認為這是徒勞無功的，還有文風較偏激的媒體質疑其動機，譏諷地寫道「他們修的不僅是一座橋，而是一座金礦」。

對此，這兩名修橋者不受打擊，他們在受訪時駁斥了「為財」的說法，「錢不是最重要的事情」瓦西里耶夫說，「我想做一件更有意義的事，就是告訴人們這塊土地的歷史」。