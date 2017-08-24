豪奢渡假1週花2000萬 沙國王子小費1次就灑17萬

瓦里德王子一行人在土耳其博德魯姆鎮渡假，在短短一週內，花了將近55萬英鎊（約台幣2000萬元），更在其中一次晚餐中直接給了餐廳4459英鎊（約台幣17萬元）的小費。（圖擷取自每日電訊報）

2017-08-24 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王子瓦里德（Al-Waleed bin Talal），最近率領龐大旅行團，前往位於愛琴海海岸的土耳其博德魯姆鎮（Bodrum）渡假，在短短一週內，花了將近55萬英鎊（約台幣2000萬元），更在其中一次晚餐中直接給了餐廳4459英鎊（約台幣17萬元）的小費。

根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，擁有「中東股神」稱號的62歲沙國王子瓦里德，帶著數十名的家人、保鑣，於8月14日搭著私人飛機到博德魯姆渡假，一行人陣仗十分龐大，光是行李箱就有300個，還需要用卡車把所有行李載往飯店。

瓦里德王子一行人在當地住了一週，光是住宿就花費了將近36萬英鎊（約台幣1421萬元），租下濱海高級飯店、渡假小木屋以及幾棟別墅；另外，瓦里德王子和14名賓客前往「灑鹽」大廚努斯雷特（Nusret Gökçe）所開設的餐廳享用晚餐，瓦里德王子在餐廳中隊餐點內容十分滿意，直接給了餐廳4459英鎊（約台幣17萬元）的小費，可說是十分豪邁。