讓川普消音？ 前CIA特工要募資買推特

前美國中情局（CIA）特工普拉姆希望能夠集資買下推特（Twitter），關閉川普的帳號，讓總統無法再「推特治國」。（美聯社）

2017-08-24 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕如何打擊川普？近日，前美國中情局（CIA）特工普拉姆（Valerie Plame Wilson）想出了一個方法，希望能夠集資買下推特（Twitter），關閉川普的帳號，讓總統無法再「推特治國」。

綜合外媒報導，普拉姆日前在推特上宣布：「如果推特的高層不制止川普的暴亂和仇恨，那就由我們來做」她在這條文中還標籤了「#買下推特」（#BuyTwitter） 「#封殺川普」（#BanTrump）；普拉姆在募資網站GoFundMe上譴責川普屢屢在推特放話：「從為白人至上主義者壯膽到宣揚對媒體記者的暴力，他的推特嚴重傷害國家，置人民於險境；他威脅對北韓動用核武，更讓危機達到了新高。」

普拉姆估計收購推特多數股權恐需超過10億美元，所以她把目標定在10億美元（約新台幣305億元），普拉姆呼籲，讓大家在川普啟動核戰以前買下推特、刪掉總統的帳號，「全世界都會感謝我們」，目前累積金額已破2萬美元（約新台幣61萬元）。

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）透過電子郵件說，募資的金額不高，「顯示美國民眾喜歡總統使用推特。」