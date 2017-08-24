颱風天大街游蝶式遭恥笑 真相讓網友超慚愧...

2017-08-24 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕天鴿颱風離台後直擊中國，對澳門造成嚴重災害。昨日則有一段短片在網路流傳，一名男子在淹水的道路上大游蝶式，大家原以為他是在苦中作樂，但現在另一個角度的影片出爐，原來他是要救人！

綜合媒體報導，天鴿帶來的充沛雨量，造成市區大淹水，水深已達腰部，有民眾在高處拍下，一名男子疑似苦中作樂，在水中游著蝶式自娛娛人。

沒想到，另一角度的影片流出，原來該男子是為了要營救前方一名遭水流沖走的人，最後成功將對方攔下，否則後果可能不堪設想，更有網友將兩段影片連接在一起，形成強烈對比。

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