71歲婦怪病纏身！蓋厚棉被塞熱水袋 卻吃冰鎮食物

溫州市一名71歲的阿婆「劉逗花」罹患了怪病，夏天竟然仍要穿上10多件之衣物，而褲子也穿了5條，襪子也套上3雙，與旁人的短袖形成強烈對比！（圖擷自掌上溫州）

2017-08-24 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，人們恨不得躲在溫暖的冷氣房下，可是中國浙江省溫州市文成縣南田鎮馱湖村的一位阿婆卻與眾不同。每天晚上阿婆都要蓋至少4件厚棉被，還要在被子裡塞3個熱水袋，然而「媽媽還一直喊冷...」。

《掌上溫州》報導，溫州市一名71歲的阿婆「劉逗花」罹患了怪病，她的兒子張守亮接受記者的採訪。天剛亮，張守亮守著母親，細數她身上所穿一件件的衣服，保暖背心、保暖內衣、毛衣、毛線開衫、棉襖...，竟然穿了10件之多，而褲子也穿了5條，襪子也套上3雙。「這已經算是少的了，冬天的時候每天都還要用8個暖暖包，還要穿好幾件羽絨衣服，有時甚至需要兩個人協助。」阿婆的家人表示，這樣的生活習慣已經持續了35年。

現今當地氣溫大約在攝氏27度，然而阿婆卻仍抵不住那股「寒意」，總是不自覺的發冷，每天晚上阿婆要蓋至少4件厚棉被，被子裡還得塞3個熱水袋，然而阿婆還是嫌冷！

此外，阿婆還有另一個怪症狀：阿婆吃的東西一定要是冰箱「冰鎮」過後的才會願意吃。這個行為與身穿厚衣形成強烈鮮明的對比！阿婆的女兒張守女表示「在吃飯前，飯菜還得在冷凍室裡凍上15分鐘她才願意吃，不然母親會覺得太燙，吃了胃會不舒服！」

而阿婆的飲用水也不例外，需要「冰鎮」，在冰箱一塊塊的冰塊，是阿婆飲用水的來源，想喝「水」時，她便會從冰箱拿出一碗碗的冰塊往嘴裡塞。阿婆憶述，35年前老么出生之後，那時非常痛苦「我的胃感覺不舒服，醫院裡說是胃炎，但那時沒錢，去醫院又遠，病就沒看好。」，然而這個「沒看好的病」逐漸形成今天這樣的體質！劉逗花坦言，肚子時常感到難受，她也曾經到處求醫就診，但始終無法找到解決的方法。

目前，阿婆的身體狀況每況愈下，需要吃些營養食品和打營養針！家人一直在尋找治療阿婆怪病的方法。