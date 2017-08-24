太猛了！離別半年後激情作愛 小妻子渾身是血送醫急救

半年未見的夫妻，忍不住在晚上來場男女之歡，然而行房過於激烈，女子右側卵巢竟有一個直徑3cm左右的黃體囊腫表面破口！（圖擷自ZAKER瀟湘）

2017-08-24 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕湖南長沙市小晴（化名）與丈夫因工作緣故長期分居兩地，上周三（16日）丈夫回到長沙與小晴相見，近半年未見面的兩人，兩人在也克制不住自己的情慾，在當天晚上自然的發生一場翻雨覆雲的愛情交歡，未料激情過後，小晴下腹疼痛不已，且越發嚴重，而後就醫求診，發現腹腔內積血約1500ml，接近她全身總血量的40%！

《ZAKER瀟湘》報導，在一場激烈的性愛後，小晴下腹疼痛不已，送往湖南省人民醫院天興閣院區急診科就診。黃薇副主任醫師接診後發現，小晴面色蒼白，渾身大汗淋漓，脈搏為102 次/ 分，呼吸22 次/ 分，血壓89/54mmgH, 血紅蛋白為79g/l, 已達到失血性休克的標準。在診斷性腹腔鏡手術後，發現腹腔內積血約1500ml，幾乎佔了身體總血量的40%，「再晚一點來，就會危及生命了」，醫生表示，小晴右側卵巢竟有一個直徑3cm左右的黃體囊腫表面破口。幸得醫生及時相救，小晴已經脫離了困境。

黃薇介紹，黃體囊腫破裂是婦科常見的急腹症之一，好發於於20至40歲的育齡期女性，發生時段在女性月經來之前的7～10天左右，卵巢會有一個生理性的黃體囊腫形成。黃體破裂最易發生在月經中期後7～10天，此期也稱黃體期。黃體囊腫破裂可能內部出血，也可能是外力作用。

七夕情人節將至，戀人們在黃體期同房時一定要小心，盡量少換姿勢，避免發生黃體囊腫破裂出血！