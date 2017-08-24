火場獲救豬作成香腸送消防員 動保團體被惹惱了...

消防隊員當時在火場中救出18頭小豬和2頭母豬，半年過去之後農場主人將這些豬隻製成香腸，送給當初救牠們出來的消防隊員。（圖擷取自BBC）

2017-08-24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾特郡（Wiltshire）一處農場今年2月發生火警，消防隊員當時在火場中救出18頭小豬和2頭母豬，半年過去之後農場主人將這些豬隻製成香腸，送給當初救牠們出來的消防隊員，不料卻遭到動保團體批評，消防局為此出面道歉，更引起農場主人和動保團體之間的論戰

綜合英媒報導，消防隊員們在收到農場管理者瑞佛斯（Rachel Rivers）所致贈的「香腸」之後，便開起了烤肉大會，並在消防局的臉書粉絲專頁上大讚香腸十分美味，不過此舉卻惹惱了善待動物組織（Peta），善待動物組織發言人貝卡琪（Mimi Bekhechi）指出，這些小豬的命運不比逃離火場好多少，他們只不過是在6個月後，「先是面臨屠宰場的恐怖體驗，再被送回火中罷了」貝赫琪隨後更表示，善待動物組織將送素食香腸給這些消防員，「要讓他們了解要當小豬的英雄有多麼簡單」。

面對善待動物組織的批評聲浪，消防局將臉書上的烤肉大會照片刪除，並出面道歉，表示：「我們了解到這對某些人造成傷害，所以為此道歉，並刪除貼文。」不過農場老闆奧斯本（Canon Gerald Osbourne）認為，我們給了那些動物最好的生活質量，直到他們進入屠宰場，也許有人會對此難過，但為了報答消防員，這是一個很好的感謝方式，而且迎接家畜死亡是畜牧業無法避免的事；農場管理者瑞佛斯也坦言，這就是他們的生活方式，同時也是為了生計。