造神真賣錢！貧瘠鄉村羅列東西方眾神蓋廟年收逾5千萬

中國河北保定有個奶奶廟，供奉東西方眾神，還佛道不分，沒神就創一個。（圖擷取自網路）

2017-08-24 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北保定有個偏遠貧瘠鄉下洪崖山馬頭村，全村都靠著一座「奶奶廟」為生，廟裡供奉的各式神明，包括如來佛祖、濟公、鬥戰勝佛等佛教神明，還有孔子、耶穌，光是號稱玉皇大帝妹妹的「奶奶」就有9位，全村都是股東，每天到奶奶廟「上班」，每年年收逾千萬人民幣（約台幣5000萬元）。

《新京報》報導，這個有東西方各種神明都有的廟，只要香客想拜什麼神，廟方就建什麼廟，如想拜佛祖，就建佛祖廟，「讓他們磕個頭，心裡痛快」；廟的收入主要是香客捐的「功德錢」，財神殿最旺，每天收入從數百到上千元，廟會期間一天達數萬元（人民幣）。

奶奶廟有30多處廟舍，按不同神明有不同的廟，馬頭村民以股東身份承包經營，有原始股東和後來拍賣的二級承包股東，「外地人進不來」，年收入千萬元人民幣。

奶奶是那位神？村民說是「玉皇大帝的妹妹」，可以追溯到西漢的劉秀稱帝在洪崖山建一座報恩的「奶奶廟」，山上有9位奶奶，長壽奶奶、送子奶奶、消災奶奶、轉運奶奶、生意奶奶、車神奶奶…，目前建有六大廟區，從太陽殿奉炎帝、九龍殿奉道教九龍聖母、玉皇殿等，村里人還寫了奶奶傳奇之類的書籍，以發揚其神跡。

為擴大香客，從山腳到山下，還分佈著包括如來佛祖、濟公、鬥戰勝佛、孔子、耶穌到車神、財神、藥王…橫括東西方各神。事業體更包括開發商業街、建飯店、商舖、農家旅社，賣水、賣香、到開出6家香廠，連公廁都收費賣錢。