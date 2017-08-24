澳門為何受天鴿重創？ 鄉民：中國官派制度造成

澳門受天鴿颱風強襲，各地傳出災情。（圖擷自YouTube）

2017-08-24 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕天鴿颱風強襲澳門造成嚴重災情，目前已傳出5死153傷，澳門網友痛批當地氣象局長應對不當，不僅沒提醒居民又太晚懸掛不用上班的8號風球，才會讓颱風摧殘澳門。對此PTT鄉民分析，這主要是因為中國官派制度所造成，為了不影響巨額的賭場經濟，由澳門特首指派的氣象局長可能故意忽視颱風影響。

1位PTT鄉民發文指出，澳門過去有「8號風球傳說」，就是不管什麼颱風都不會掛出8號風球。畢竟一旦掛出，各行各業就得停工但薪水照付，賭場若少營業1天，換算起來恐怕就得損失新台幣好幾十億元。

而澳門特首是中國北京所指定出任的，澳門氣象局長又是由特首指派，當中可能會有逢迎拍馬的官場文化，再加上為了避免損失賭場營業額，所以才會在香港早就掛出8號風球時，澳門仍堅持3號風球，等到昨日早上8時30分許，賭場員工差不多都已到賭場上班後，才掛出8號風球。

緊接著颱風強度一路狂升，這才改掛10號風球，等同於台灣的強烈颱風程度。但這時民眾已應對不及，多處發生淹水災情又大停電。鄉民感嘆，儘管官派制度造成了這種亂象，但澳門人始終無法以選票讓狗官滾蛋，這就是台灣民主值得珍惜的地方。