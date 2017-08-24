340萬美元裝修 白宮陳設變這樣...

在美國川普8/4日前往新澤西州貝德明斯特高爾夫球場渡假村時，白宮裡便展開了一項大整修，在今日終於完工，開放給媒體參觀。圖為翻修後的橢圓形辦公室。（路透社）

2017-08-24 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮在歷經三週的翻新後，煥然一新，其耗費340萬美元，200個工作人員一同完成這項任務。

外媒綜合報導，在美國川普8/4日前往新澤西州貝德明斯特高爾夫球場渡假村時，白宮裡便展開了一項大整修，在今日終於完工，開放給媒體參觀，氣魄的辦公室造景，眾人一同分享。

進入白宮之前，在西廂入口處看到歡迎的告示牌。這次最大的改變應該是總統橢圓辦公室的新壁紙，這是美國總統川普自己選擇的壁紙。羅斯福會議室（Roosevelt Room）與西廂（West Wing）幕僚辦公室大廳的地毯，也都在這一次換成新的。此外，服役27年的西廂空調系統也在這次升級。

白宮南面石階（South Portico）也做了整修，其採用印第安納州的石灰石，那是自哈里·杜魯門（Harry Truman）總統在1952年翻修後的60年首次改變！

海軍廚房由海軍管理，而且僅提供給白宮高級官員、內閣秘書還有客人使用。

影片截自CBS NEWS

翻新後的橢圓形辦公室。（路透社）

橢圓形辦公室在2017年8月11日的裝修過程中，清空了所有的家具，地毯和其他裝飾。（路透社）

白宮西廂有著歡迎的告示牌。（Getty Images）

新的壁紙在橢圓形辦公室看到。（路透社）

翻新後的白宮南面石階（South Portico）。（路透社）

工人清理白宮南面石階。（路透社）

翻新後的白宮西廂大廳。（路透社）

翻新後的白宮的西翼大廳。（路透社）

翻新後的白宮的西翼大廳。（路透社）

白宮的羅斯福會議室。（路透社）

羅斯福會議室看到一座超過3英尺高的鷹雕。（路透社）

羅斯福會議室中，總統椅子高於其他人。（路透社）

翻修後的白宮羅斯福會議室。（路透社）

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