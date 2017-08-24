英國每日郵報：毛利人是台灣人後裔

毛利人的戰舞表演。（法新社資料照）

2017-08-24 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國每日郵報發表重要研究報告，經過最新的DNA 比對研究，紐西蘭毛利人以及大多數大洋洲島民都是台灣的後裔。

在紐西蘭曾經流傳著一個有關毛利人的說法，就是他們是台灣人的後裔，因為曾經有人做過DNA 比對，發現他們的DNA 和台灣人的DNA 有些類似，但是這個說法一直並未得到證實。根據《自然》（nature）一篇研究報告，科學家認為波利尼西亞人（大洋洲島民）是巴布亞人的後裔。今天科學家們宣布，他們提取了778 具在大洋洲及東亞地區的屍體頭骨進行比對得出結論，大洋洲島民，確實是台灣人的後裔。

曾經有人嘗試讓毛利人學中文，他們發現毛利人學中文，發音異常的標準，學的非常快。還有的人嘗試讓毛利人去一次台灣，沒想到毛利人的感受卻是：「很有家的感覺」。

研究報告顯示，4萬年前人類已經從東南亞擴展到印尼、新幾內亞島和澳大利亞各地，但大洋洲的島嶼依然無人居住。直到約3000年前，人類的文明被認為可以遠距離海上航行，他們還帶著當地的動物、植物種子飄洋過海。

台灣島上的居民也就是在4萬年前，開始移居印尼、新幾內亞島和澳大利亞等地，3000年前左右又開始遷徙到大洋洲上宜居的小島，約300年前台灣人後裔到紐西蘭建立了毛利文化。

總結一句話，就是台灣人，用了4 萬年，跑遍了三分之一的地球。或者說，整個大洋洲的波利尼西亞人，都是台灣人的後裔。