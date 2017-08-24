報復婆家... 年輕媽剪斷親生兒生殖器

所幸小男孩手術相當成功。（圖取自網路）

2017-08-24 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕竟有媽媽對親生兒子如此狠心！中國江西崇仁有名劉姓女子，疑似想報復婆家，竟將親生兒子的生殖器剪斷，原本醫生說手術成功的可能性不高，但後來手術相當順利，孩子術後恢復狀況平穩，未來可能恢復性功能。

綜合媒體報導，這名劉姓女子1998年出生，她在15歲認識楊姓男子，兩人隨即交往，生了兩個小孩，但由於她沒到法定的結婚年齡，所以並沒有登記結婚，一年多前劉女拋家棄子，改嫁給別人。

後來劉女的丈夫不知道從哪得知劉女曾與楊男交往，跑來楊男家打聽劉女的事情，沒想到問清楚後，他決定和劉女離婚。劉女被拋棄後，又回到楊男家，但楊男在外地工作，所以她找楊男的父母，跪在地上請求楊男父母原諒，希望還可以回去住，原本老人家不願意，但後來考慮到孩子還是需要媽媽，就心軟同意了。

沒想到劉女趁著家裡沒人時，將17個月大的親生兒子生殖器剪斷，疑似為報復楊男家人破壞她的婚姻。楊男母親回家後看到床鋪上的血嚇壞了，立刻帶孫子去醫院，一開始醫生認為不太樂觀，因為孩子還很小，斷掉的部位也太小了，和蠶豆差不多，手術成功難度高，不過所幸手術相當成功。

醫生表示，若後期恢復良好，孩子長大後性功能有望能恢復，也可以生兒育女。