北韓稱研發更先進的飛彈 專家：事態不妙

北韓《中央通訊社》公布金正恩視察國防科學院化工材料研究所照片，專家指出這張照片並不單純。（法新社）

2017-08-23 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓《中央通訊社》在今（23）日公布金正恩視察國防科學院化工材料研究所照片，分析家指出這張照片顯示出北韓技術的進步與極大的野心。專家也表示，照片中的褐色管子是製造中的大直徑固態燃料發動機外殼。視察過程，金正恩也下令進一步擴充導彈武器庫，即生產更多火箭式發動機與彈頭。

綜合外媒報導，美國加州密德伯里大學密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）研究員波拉克（Joshua Pollack）推文表示，照片中金正恩身旁的褐色管子是「製造中的大直徑固態燃料發動機外殼」。專研飛彈與核武的分析家赫柏特（George Herbert）也表示，這跟管子似乎是由克維拉（Kevlar）纖維或玻璃纖維製成。

軍事專家表示，與液態燃料火箭不同，固體燃料導彈在發射前不需要裝載燃料。裝載燃料的時間可能需要長達1小時的作業時間，使液態燃料火箭更容易遭到先發制人或預防。固體燃料則能免去這些煩惱，更利於飛彈的隱藏與運輸。

此外，長纖維纏繞套管比金屬套管難建造許多，但重量較輕，可使飛彈射程拉長。

外界目前仍不確定北韓是否有製造固體燃料飛彈的相關技術，但武器管制研究網站創辦人路易斯（Jeffrey Lewis）表示，即便這是北韓一貫的宣傳手法，但這仍是近幾年會升空的東西，事態不是很妙。