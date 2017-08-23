「人是不是障礙物？」黃之鋒、黃浩銘佔旺 被控藐視法庭

2017-08-23 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前分別因「重奪公民廣場案」與「反新界東北發展案」被囚的香港眾志黃之鋒和社民連黃浩銘，昨（22）天首度因「佔旺清場案」出庭露面。聲援者擠爆法庭內外，趁著開庭與休庭期間對2人表達支持，之後的聆訊，黃之鋒、黃浩銘也都會出庭。

綜合媒體報導，黃之鋒與黃浩銘等人遭指控，在佔旺清場時，不斷追問法庭執法人員「人是不是障礙物」，吸引現場大批媒體注意，涉嫌違反法院頒布的臨時禁制令，阻礙清場，刑事藐視法庭罪。被告辯護律師潘熙表示，如果只是違反禁制令，並不足以構成刑事藐視法庭罪，而法庭執法人員的職責只限於移除「障礙物」，但不包括「人」。

控方質疑，黃浩銘當時的動機並不是單純問問題。辯方則反駁，黃浩銘的問題合理，且態度禮貌，留在現場只是為了幫公眾提問。法官陳慶偉表示，「事情非非黑即白那麼簡單」，認為黃浩銘的發問部分合理，部分則否。

在牢裡聽到萬人聲援 黃之峰笑了

目前正在壁屋懲教所服刑的黃之鋒，昨天透過香港眾志表示，前日（21）他早上6點起床，從電台廣播中聽到，為他們聲援遊行的人數創下雨傘革命後的高峰，達14萬人之譜。「自己在床上忍不住笑了出來」，他表示「見到星期日的人潮，我為香港人覺得驕傲，我相信民主的路依然可以走下去」，感謝民眾願意站出來。

羅冠聰、周永康移監 乘車前停步微笑

同樣因「重奪公民廣場案」入獄的香港眾志主席羅冠聰及學聯前秘書長周永康，昨天分別移監至西貢壁屋監獄及大嶼山塘福懲教所服刑。入獄後的首度曝光，2人表現從容自在、神色輕鬆。羅冠聰在登上囚車前，還停下腳步，頂著平頭對鏡頭面露微笑。