蘋果縮減自駕車計畫 致力研發自動駕駛技術

2017-08-23 22:27

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據紐約時報報導，蘋果幾年前新挖角了一批人才，打算進軍自駕車領域，當時蘋果豪氣地告訴這些員工，自駕車將成為蘋果未來的重要產品，不僅會取代底特律車廠，更會瓦解整個汽車產業。如今蘋果的自駕車大夢，似乎變得比較收斂。

該報導指出，蘋果2014年推出名為「泰坦」（Titan）的自駕車計畫，但內部歷經許多混亂之後，去年計畫進行重大調整，改以研發自動駕駛系統為優先。蘋果執行長庫克今年6月接受彭博訪問時透露：「蘋果目前專注在研發自動駕駛系統，未來授權給其他車廠使用。」

蘋果縮減自駕車計畫，最顯著的動作就是，該公司推出一輛自動駕駛巴士，載送蘋果園區的員工上下班通勤，這輛巴士媒體先前從未報導過，蘋果可能利用它來測試自動駕駛技術。

另一個動作就是，蘋果去年任命曾領導蘋果硬體工程團隊、為該公司打造出多款成功產品的曼斯菲爾德（Bob Mansfield），擔任「泰坦」的主管，他擱置建造自駕車的計畫，專注於研發自動駕駛技術，並解僱一些研發硬體的員工，最近則大舉增聘專長在自動駕駛技術的員工。

分析師表示，以目前的市況來看，蘋果在自駕車領域上完全落後Google旗下的Waymo、美國新創公司nuTonomy等市場領先者，蘋果未來能否趕上並超越這些巨頭，仍是個未知數。