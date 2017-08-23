摘公園生長的「綠褶菇」烤來吃 3日男中毒送醫

2017-08-23 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋有3名男子在公園的露營場烤肉時，採食附近生長的菇類來吃，不料誤食有毒的「綠褶菇」，出現上吐下瀉等食物中毒的症狀。3人目前正在醫院接受治療，所幸健康狀況有所好轉。

據《朝日新聞》報導，日前3名男子到荒子川公園的日間露營場烤肉時，發現附近有菇類後，便摘來烤食，1、2個小時後出現了腹瀉與嘔吐等症狀，遂被送往醫院急救，目前復原情況良好。

名古屋市府呼籲：「沒有蕈菇類相關知識的人，重要原則就是不要採、不要吃。」