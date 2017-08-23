政治無限上綱 中國博士生論文：馬克思主義可治臭氧

北京師範大學一群博士生的論文，竟把馬克思主義和治理臭氧牽扯在一起。（法新社）

2017-08-23 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕在中國政治高於一切？北京師範大學一群博士生的論文，竟把馬克思主義和治理臭氧牽扯在一起，這群博士生認為，科學家可以運用馬克思主義，來設定臭氧標準、建立監查站，改善中國空污問題。

綜合媒體報導，這篇題為「馬克思主義在北京市臭氧檢測及分析中的應用」的博士生論文，發表在中國環保部環境與經濟政策研究中心旗下的刊物，論文摘要寫到，本文將馬克思主義認識論與北京市大氣環境臭氧濃度監測與評價有機結合起來，利用馬克思主義分析監測中遇到的矛盾及評價經驗，並指導臭氧治理實踐。

論文提到，高空臭氧能保護人體健康，近地面臭氧卻會造成污染；建立臭氧觀測站，是「馬克思主義認識論中，為充分發掘近地面臭氧濃度的分布規律，充分發揮人的主觀能動性」；「馬克思主義告訴我們，實踐是所有知識的來源，減少臭氧污染，實踐是試驗真理的唯一的方法。」

法國國際廣播電台（rfi）指出，《南華早報》引述一個消息來源稱，這篇論文是一個意識形態班學生的必修習作，校方要求學生在研究工作中，應用馬克思主義來解決問題。這篇論文還稱，得到北京、廣東和多個科學科技和環保單位協助。

《南早》指出，這篇論文把意識形態和科學語言刻意扭在一起，引起不少網友關注和嘲笑，中國科技大學研究員袁嵐峰在微博表示，這篇論文讓他想起文革時的意識形態狂熱，「這樣的科學論文居然出現在一本學術性的刊物，令我驚訝不已。就好像回到政治狂熱的那個想起就讓人痛苦的年代」。