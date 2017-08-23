三星少主涉賄25日一審宣判 法庭不准拍不准直播

李在鎔行賄案25日一審宣判，法院今（23）日表示，當天不允許直播、媒體也不能在法庭內進行一切拍攝行為。（法新社）

2017-08-23 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團少主李在鎔捲入「閨密干政門」，涉嫌行賄前總統朴槿惠和其閨密崔順實，被檢方求處12年徒刑，25日將進行一審宣判，法院今（23）日表示，當天不允許直播、媒體也不能在法庭內進行一切拍攝行為。

《韓聯社》報導，首爾中央地方法院週三表示，李在鎔等被告向法院提交不同意攝影和直播宣判的意見。法官在衡量拍攝或直播所能實現的公共利益與可能給被告造成難以挽回的損失後，認為不應允許拍攝或直播。

法院還考量到，如果宣判情況被電視播出，李在鎔和其他被告被指控的罪名，可能會被誤會是事實，違反嫌疑人在被證明有罪前的「無罪推定原則」。

南韓過去一審、二審在法庭開始審理、辯論後，禁止一切錄音、錄影和轉播，但上月25日，南韓大法院修改規定，讓一、二審法庭自行決定是否直播，只要認為公共利益和知情權更重要，就算被告不同意，也可以直播。

檢方認定，李在鎔向崔順實行賄或承諾提供的資金達433億韓元（約11.5億新台幣）。根據檢方說法，李藉此獲得當局支持2015年2個三星企業合併，這是鞏固李在鎔對三星集團控制權的重要一步。李在鎔則否認上述指控。