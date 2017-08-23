美牛警鐘！ 韓媒：狂牛症牛肉恐已在韓出售

美國阿拉巴馬州出現患有狂牛症的牛隻，韓媒擔心狂牛症牛肉可能已在韓國出售。（歐新社）

2017-08-23 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓進口美牛近日拉響警報，美國阿拉巴馬州出現患有狂牛症導致牛腦海綿狀病變的牛隻，韓媒指出狂牛症牛肉可能已在韓國出售。

據《韓國時報》報導，南韓民主律師協會（Lawyers for a Democratic Society）律師宋基浩（Song Ki-ho，音譯），出示了1張據稱是韓國駐美大使館寄來的信。信件內容指出，有牛隻正要送往屠宰場時，在7月5日晚間突然死亡。

阿拉巴馬州獸醫局的官員發現狀況不對，採集樣本進行檢驗，在7月6日至13日之間赫然檢測出死亡牛隻有狂牛症感染。宋基浩表示，如果牛隻沒有死亡，在屠宰場宰殺後就會直接上市，而不會有任何檢驗。所以可能在這隻患病牛隻之前，就已經爆發狂牛症感染，但美國政府並沒有注意到疫情。

這起狂牛症病例其他相關細節並沒有被透露，包括患病牛隻的年齡、讓牛罹患狂牛病的牧場詳細情形、其他牛隻的狀況都不清楚。

美韓政府已達成協議，美方將會進行狂牛症調查，若真的有狂牛症疫情發生，將會通知南韓。宋基浩呼籲韓國政府，在結果出來之前，應立刻停止進口美國牛肉。