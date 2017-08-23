美研究：「追劇族」98％有睡眠問題風險

美國研究顯示，「追劇族」有98%有更高的睡眠問題風險。（法新社）

2017-08-23 16:14

〔編譯陳正健／綜合報導〕「追劇族」不管睡前、吃飯或通勤都把握機會看劇，但美國最新研究顯示，「追劇族」98%有更高的睡眠問題風險，不僅睡眠品質更差，且更易疲勞和罹患失眠。

美國密西根大學（UMich）針對423名年輕成人進行線上調查，其年齡介於18至25歲之間，問題包括觀看電視頻率、在傳統電視機上或線上觀看、以及追劇頻率等。

研究發現，超過80%的受訪者自認為「追劇族」，其中有20%每週追劇數次。另有超過50%的「追劇族」表示，他們每次觀看3至4集，平均每次追劇時間為3個小時以上。

另外，研究也表示，這些「追劇族」更易感到疲勞，更易有失眠症狀，更易在睡前維持警覺狀態，睡眠品質不佳的風險高出98%。

研究共同作者布克（Jan Van den Bulck）解釋，電視上看劇不易有睡眠問題，因為下集可能要等到下週。相較之下，線上追劇有如沉迷社群網站，在觀看他人狀態或照片時，耗費時間渾然不覺。

布克建議，若要改善睡眠品質，應評估自己的追劇習慣，限制自己的追劇時間，或在睡前從事靜坐等放鬆運動。

本研究刊登於《臨床睡眠醫學期刊》（Journal of Clinical Sleep Medicine）。