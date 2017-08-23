遭活埋16小時奇蹟生還 爸爸見到兒子瞬間爆哭

義大利度假勝地伊斯契亞島發生規模4.0地震，目前已造成至少2人死亡42人受輕重傷。當第一家3名小兄弟遭活埋近16小時後全數被成功救出。（路透）

2017-08-23 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕義大利度假勝地伊斯契亞島（Ischia）當地時間週一晚間8點57分，發生規模4.0地震，目前已造成至少2人死亡42人輕重傷。但當地也傳來令人振奮的消息，1名男嬰及2位男童遭瓦礫堆活埋16小時，最後全數被救難人員徒手挖出，奇蹟生還。

綜合外媒報導，伊斯契亞島受深度僅5公里的4級地震摧殘，島上建築物嚴重毀損，當時一家5口中的3兄弟全數慘遭活埋。

當地救難人員與孩子們的父親托斯卡諾（Alessandro Toscano）決定徒手挖磚，先是在凌晨4點左右救出該家庭僅7個月的男嬰帕斯奎爾（Pasquale），之後又花了7個小時救出7歲的老二馬提亞斯（Mattias），最後11歲的老大席洛（Ciro）脫困時，已是遭活埋16小時之後的事，待兒子全數被救出後，托斯卡諾抱著全家人流下激動的淚水。送醫後，院方人員表示，僅席洛右腳輕微骨折，孩子們並無大礙。

這場地震也震出當地建築物有瑕疵的內幕，義大利全國地質學家學會（National Geologists Association）主席裴杜托（Francesco Peduto）痛批因建築品質不良，及缺乏防範地震措施，才會讓震度僅4級的地震損壞這麼多的建物。