菲國疑受中國施壓拒引渡陳由豪 還扯上台灣大選

前東帝士集團總裁陳由豪（左）上月拜會菲國經濟區管理局局長普拉薩（中），後者堅稱陳被通緝一案是政治議題。（擷取自臉書）

2017-08-23 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕前東帝士集團總裁陳由豪因「背信」罪名被通緝，債留台灣潛逃中國，其所創辦的廈門翔鷺騰龍集團，上月傳出擬砸3600億美元（近新台幣11兆）投資菲律賓。消息見光後，我國政府曾向菲國示警，希望將陳由豪引渡回台灣，卻遭菲國政府以陳為中國公民等理由，拒絕我方請求。

根據《蘋果日報》報導，我國駐菲律賓代表林松煥受訪表示，廈門翔鷺騰龍集團欲投資菲律賓的消息於7月傳出，代表處當時便向菲國相關部門示警，除告知陳由豪為我國通緝犯外，還把其犯罪歷史與起訴書一一寄送過去，不料菲國政府疑受中國施壓，對我方要求置之不理，最終還把人送回中國去。

報導引述林松煥所言指出，菲國移民局表示，陳由豪持中華人民共和國護照入境，而且他是從廈門過來的，強調若按國際慣例，其身為中國公民又來自廈門，就要將他遣回出發的地方。對此，我方再三強調，陳由豪是中華民國國籍之重大經濟犯罪外逃通緝犯，其投資金額最初是來自台灣，是全台人民的血汗錢，要求菲國將其遣送回台，惟菲國移民局僅反覆稱會再研議，並未正面回應。

另外，根據菲律賓電視台《ABS-CBN》報導指出，曾與陳由豪會面密商3600億美元投資案的菲律賓經濟區管理局局長普拉薩（Charito Plaza）明白指出，陳由豪過去涉及了什麼案子都不關菲國的事，「只要陳有誠意來談，無論有何對他不利的狀況都不應該誤導我們」。

普拉薩還稱，陳由豪被通緝一事屬於政治議題而非刑事案件，因為「這間公司的所有人（指陳由豪）上次總統大選時支持了另一位總統候選人」，強調陳由豪是因「押錯寶」才遭現在的台灣政府通緝。對此，林松煥則駁斥說，陳由豪是在2014年被馬英九政府通緝，與政黨、選舉等事務毫不相關。

菲國媒體指出，截至昨日電視台播出相關新聞前，陳由豪仍未對相關報導做出任何回應。