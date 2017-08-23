中國靈魂爭奪戰！自由之家：習近平打壓宗教更甚以往

自由之家發布新報告，分析了中國政府對於各宗教的迫害。（圖取自中國宗教自由報告：中國靈魂爭奪戰）

2017-08-23 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國的國際非政府組織「自由之家」昨（22）日發布一份名為《中國靈魂爭奪戰：習近平治下的宗教復興、壓制和抵抗》的報告，考察了佛、道、天主教、新教、伊斯蘭、藏傳佛教與法輪功等七個主要宗教群體，共擁有3.5億名以上的信徒。報告指出，習近平上任後加強宗教迫害，使信仰者的反彈日益強烈。

報告中指出，於胡錦濤相比，習近平對於宗教的打壓更甚以往，除了讓刑法、國安法與反恐法一同壓制和平宗教活動，也擴大了打壓目標，過去中國政府所容忍的宗教活動也會被懲罰；甚至讓武警與共產黨幹部直接干涉寺廟與教堂的管理，永久性地進駐宗教場所，日常性的宗教活動如穿戴頭巾、蓄鬍與禁食都會被干預。

最後，中國政府甚至應用無人機與網路技術等高科技來監測宗教活動，連在QQ或微信上發文也會被抓。

另外，習近平同時握有糖與鞭子，共產黨偏袒支持佛、道等本土宗教，對於基督教、伊斯蘭教等外國宗教則心懷敵意，習近平企圖以中國的宗教與文化來強化其統治合法性，同時限制西方價值觀與外國勢力的滲透。

但報告的作者薩拉．庫克（Sarah Cook）表示，儘管中國政府不斷加強控制，上百萬的信仰者對這些日常限制不屑一顧，這些人們願意為了更高的原則做出犧牲，這是中國政府會遭遇的困難，由此可見，共產黨註定會輸掉這場「中國靈魂的長期爭奪戰」

各宗教登記比率。（圖取自中國宗教自由報告：中國靈魂爭奪戰）