3D街頭藝術再進化 用手機看竟然變4D？

街道上怎麼會有小熊軟糖划著船亂入？（授權：3d street art by Leon Keer）

2017-08-24 08:00

〔影音新聞／綜合報導〕3D藝術畫在全球刮起一陣旋風，不管是利用牆壁與地面來製造錯位效果，或是在平坦的柏油路上畫出萬丈深淵，這些巧妙運用視覺與角度，來製造出立體感的作品，總是會讓看過的民眾嘖嘖稱奇。

來自荷蘭的藝術家Leon Keer，相當擅長運用不同材料描繪出一幅又一幅的畫作，他的作品曾在荷蘭、歐洲、美國等地方展出。而Leon Keer的創作不僅不被空間侷限，他更曾為了杜拜藝術節（Dubai canvas festiva）將畫與app結合，只要下載軟體後掃描畫作，就能在手機螢幕上看到，原本靜止的圓形球體轉動的樣子，讓參與的民眾不只是拍照，更能產生不同以往的有趣互動，

Leon Keer的作品已遍布多國，不僅曾在荷蘭、英國、美國的畫廊和博覽會上展出，也曾到多個亞洲國家工作。除了各種讓人嘖嘖稱奇的作品，他的不少畫作表達出對於社會、環境議題的關注，期盼能透過這些彷彿都擁有不同故事的作品，喚醒更多人來關注我們的居住環境。

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3d street art by Leon Keer