大阪大停電！仍1.4萬戶未修復 醫院休診紅綠燈停擺

大阪府吹田市大停電，紅綠燈也暗了。（圖翻攝自每日新聞）

2017-08-23 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日早上日本大阪的吹田市突然大停電！有34000戶受災，接近中午時仍有14000戶仍無電可用，目前關西電力公司正在緊急修復，此場停電讓醫院與超市也受到影響，紅綠燈也暗了，所幸至今尚未傳出意外發生，但事發原因仍需要進一步釐清。

據《NHK》報導，日本時間早上5點40分左右，大阪的吹田市、東淀川區與攝津市共約34000戶突然停電，電力公司緊急搶修，接近中午時吹田市仍有14000戶無電可用。而吹田市內的大阪府濟生會吹田醫院雖然使用發電機來維持機械與人工呼吸器的電力，但X光機無法操作，10點半前不得不休診，由於大廳完全沒有冷氣，等候看診的病人只能用扇子抵擋酷暑。來看診的73歲的老奶奶表示：「就算沒辦法看診至少開個藥讓我先回去，希望電力能趕快復原」。

而吹田市朝日町的超市由於停電，店員們在青菜與肉等生鮮食品上掛上遮蔽物，讓剩餘的冷氣可以停留久一點，為了搬運商品，開店時間也大幅延後；也有人表示不只是人快熱到受不了，自己家的狗也曬到中暑，希望電力能盡快復原。

而日本網友對此大停電感到非常不可思議：「34000戶也太多」、「居然在這麼熱時停電」、「在家療養的老人要怎麼辦啊」、「什麼原因也沒寫，希望盡快查明」，另外也有網友覺得此事件未獲足夠關住：「如果發生在東京都內絕對是1小時內就跳上來的新聞，在大阪就這樣而已。有點悲哀。」