北韓高層販毒給大學生？ 主打「可以K書24小時」，販毒行為不符合該國領導人金正恩的理念。（資料圖 路透）

2017-08-23 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕自金正恩接任北韓領導人以來，傳出有越來越多黨內高層涉及藥物犯罪，甚至用毒品控制人民？外媒報導，據北韓秘密警察「國家安全保衛部」的演說紀錄指出，由於聯合國的制裁，北韓高層無法再向中國販毒，竟然轉往販賣給自己的人民，「再這樣下去祖國這個家會崩解掉」。

據日媒《每日新聞》報導，這份演說是北韓國家安全保衛部在去年夏天時，於平安南道之中的一個城市所舉辦的演講。內容指出，去年五月舉行的「70日戰鬥計畫」中，在此城市逮捕了200名毒販，並循線總共逮捕了500人。而製毒與上游毒販正是在北韓勞動黨或司法機構中擁有地位的相關人士，或其他擁有裙帶關係的人物。

演講紀錄中也指出，冰毒在中國與北韓交界的貧困地區相當盛行，在都市的中心還被稱為「21世紀的名藥」、「現代式感冒藥」，毒犯甚至還用「能夠24小時唸書」為賣點，推銷給上流的大學生。

另外，毒販甚至在個人經營的餐館與食物還有酒水中提供冰毒，一晚收50萬北韓圓（約新台幣17000元），而這名女性經營者已經被槍殺。

而當地的毒販們甚至流行這樣子的一句話：「骯髒賺來的錢就應該用的乾淨」，演講中痛斥居民的價值觀偏差，認為這樣子的行為不符合金正恩的理念，必定會墮入反賊的道路上，不過同時也強調，即使製造或販賣毒品，只要自首後將製造機器與原料上繳給黨，連逮捕與拘留都免，完全無罪。

《每日新聞》指出，北韓在1990年代以偽造外匯貨幣、輸出飛彈與毒品交易做為外匯收入主力，今年由於國際社會加強取締中朝邊境的毒品交易，毒犯開始轉向國內做生意。而北韓官方知道若犯罪者繼續增加下去的話，國內必定會出現反政府的勢力。