700億債留台灣 陳由豪欲砸11兆投資菲律賓

翔鷺集團創辦人陳由豪（左）上月拜會菲國經濟區管理局局長普拉薩（中）。（擷取自臉書）

2017-08-23 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕前東帝士集團總裁陳由豪「債留台灣」七百多億元未還，卻「錢進中國」建立起年營收超過新台幣五千億元的「翔鷺集團」，最風光時年繳稅給中國約新台幣70億元。不僅如此，菲律賓媒體近日報導，陳由豪7月初曾向菲國政府提議，要投資3600億美元（約新台幣10兆8800億元）建立菲國最大的經濟區與最高建築。

根據《菲律賓商報》報導，菲律賓經濟區管理局局長普拉薩（Charito Plaza）上月7日出席在菲國舉行的「海上絲路-中菲商業大會」，他在會場對眾媒體表示，陳由豪擁有的翔鷺集團目前正積極研究建立一個面積達3000公頃的經濟開發區，以及在馬尼拉投資120億美元（約新台幣3600億元）建立一幢85層高的資訊科技（IT）大樓，如果成真將成為菲國最高的建築。

消息指出，翔鷺集團有意建立綜合經濟開發區的地點選在呂宋島上的邦阿西楠省（Pangasinan Province），範圍將橫跨10個城市，普拉薩表示，翔鷺集團將在第一期興建計畫中投入150億美元（約新台幣4530億元）建立石化設施，他說，翔鷺集團接著還會增設機場、海港、水泥及其他產業入駐該區。

此外，普拉薩指出，翔鷺集團已在馬尼拉鑽石酒店周邊完成購地程序，以用於前述85層高的資訊科技（IT）大樓的興建。

債留台灣逾700億的陳由豪因「背信」罪名遭通緝，在行政院公布的「十大通緝要犯」中名列第六，潛逃出國的他隨後取得中國國籍。對此，我國法務部於2013年表示，曾多次透過協商管道，向中國要求遣返，惟因其已取得中國身分證，在兩岸司法互助協議中，有「己方人民不遣返」規定，因此屢次要求遣返未果。另外，陳由豪的追訴時期已於2016年5月後失效，無須再負刑責。