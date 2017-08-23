美艦撞況多 傳美國第七艦隊指揮官遭解職

第七艦隊今年已經在亞洲海域發生4起軍艦撞船事故，傳第七艦隊指揮官奧庫安中將將下台負責。（歐新社）

2017-08-23 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍導彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）21日與化學燃油商船「Alnic MC」相撞，造成10名船員失蹤、5人受傷，部分失蹤船員遺體已被尋獲，由於第七艦隊意外頻傳，總部設於日本橫須賀港的第七艦隊指揮官奧庫安中將（Joseph Aucoin）傳將下台負責。

綜合外媒報導，美國官員在當地時間週二（22日）向《華爾街日報》（The Wall Street Journal）透漏，由於今年以來第七艦隊已發生4起軍艦碰撞事故，造成多名官兵傷亡，美國海軍決定將第七艦隊的指揮官奧庫安中將免職，雖然美國海軍官員拒絕證實此項傳聞，但據兩名熟知內情的美國官員透露，奧庫安中將將在23日遭解職，奧庫安中將是在2015年9月接任第七艦隊指揮官。

總部設於日本橫須賀港的第七艦隊，是美國海軍旗下的遠洋艦隊之一，是目前美國最大的海外前線投送部隊，被盟國譽為「西太平洋自由之盾。」

第七艦隊今年已經在亞洲海域發生4起軍艦撞船事故，1月31日安提坦號飛彈巡洋艦（USS Antietam CG-54）在東京灣擱淺，造成推進器受損並且漏油；5月9日飛彈巡洋艦香普蘭湖號（USS Lake Champlain CG-57）也和南韓漁船相撞，無人傷亡；6月17日，驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald，DDG-62），與菲律賓籍貨輪相撞，造成美軍艦7死3傷。

美國海軍導彈驅逐艦「馬侃號」21日與化學燃油商船相撞，造成10名船員失蹤、5人受傷，部分失蹤船員遺體已被尋獲，（歐新社）