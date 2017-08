2017-08-23 09:55

〔即時新聞/綜合報導〕中東國家沙烏地阿拉伯民風保守,任何舉動皆有可能觸犯當地法律。一名14歲少年,因為在路上唱跳一首90年代的熱門舞曲,遭到警方逮捕。

綜合外媒報導,一名14歲少年在沙國吉達的馬路中央,帶著耳機,隨著音樂跳起90年代熱門舞曲「瑪卡蓮娜」(Macarena),遭當局以「公共場合行為不檢」為由帶回警局問話。

值得關注的是,少年跳舞的影片最初是在去年被放上網路,但遭到逮捕的訊息在當地時間週一才傳出。有外媒指出,由於沙國沒有刑法,因此法官對懲罰未成年者有極大的裁量權。

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF