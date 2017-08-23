千發閃電與煙火競相閃耀！日本史上最可怕煙火大會

煙火與閃電共同在天空中閃耀，嚇死了許多日本民眾。（圖取自NHK）

2017-08-23 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕夏日的煙火大會對日本人而言是相當重要的慶典，穿著浴衣與家人、朋友一同出遊，看著煙火在夜空中爆炸，是相當浪漫的節日。然而日本近期連日大雨，19日所舉行的煙火大會竟然同時伴隨著閃電，夜空中可以看到隆隆閃電與煙火共同閃耀的奇觀，讓日本人覺得這次的煙火大會好可怕。

據《NHK》報導，19日在日本神奈川縣橫濱市舉辦的煙火大會出現了猛烈的閃電不斷打下，由於雷雨過於猛烈，煙火大會才剛開始了10分鐘就被迫取消。東京世田谷區的多摩川煙火大會也颳起了強風暴雨，許多白天先去現場佔位的民眾被狂風暴雨吹到只能蜷曲著身體，野餐用品全被吹走，宛如颱風來襲。

拍下這個畫面的女性表示：「一開始可以聽到遠方有雷聲，很快的頭上就下起了激烈的大雨，即使想回家，車站也有乘載管制，大家都被淋濕不斷發抖。」

另外，竟然傳出有9名民眾遭到雷擊受傷，所幸都只是手或腳輕傷，意識清楚，部分傷者送醫後無大礙。這樣的雷擊也讓網友不斷在推特發文，除了上傳影片與照片，有人表示「這個雷可以讓我感受到性命的危機」、「轉眼間就雷雲密布了」。

而根據天氣新聞網站的分析統計，在19日下午4點到6點之間的2小時內，就打了1000次雷。不但如此，東京還下起冰雹。日本網友紛紛認為這可以說是史上最恐怖的煙火大會。