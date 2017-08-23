美軍艦撞油輪 專家懷疑GPS系統遭駭

美國海軍導彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）21日與化學燃油商船「Alnic MC」相撞，造成10名船員失蹤、5人受傷。（美聯社資料照）

2017-08-23 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍導彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）21日與化學燃油商船「Alnic MC」相撞，造成10名船員失蹤、5人受傷，美軍22日表示已尋獲部分遺體。美國專家懷疑，是軍艦導航或電訊設備遭網路駭客入侵所導致。

美國《麥克拉奇》（McClatchy）報導，德州大學教授韓福瑞斯（Todd Humphreys）表示，導航系統遭到駭客攻擊，影響船隻作業過去也有前例。今年6月22日全球衛星定位系統（GPS）在黑海東部出現「誘騙式」攻擊，有20艘船受到影響，使導航設備無法正常工作，駭客誘導船隻到錯誤位置。

韓福瑞斯指出，當時的「誘騙式」攻擊，應該是來自俄羅斯傳出的訊號，這種駭客入侵方式，不需使用昂貴的設備和軟件的深層編碼技能，現在只要簡單的軟體就能執行。

《中央社》報導，美軍所使用的是經加密程序的定位系統、而非商用GPS。但美國海軍軍令部長李察遜（John Richardson）說，調查會審視所有可能性。