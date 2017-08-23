手寫「東京」測性癖好 日專家稱這樣寫性能力最強！

最強的「精力絶倫派」，如果「京」的「口」與「亠」寬度相同，代表這種人體力很好，性慾旺盛。（圖擷自日本集合）

2017-08-23 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕看字跡就知道行不行！日本節目《村上マヨネーズのツッコませて頂きます！》日前請來賓寫下「東京」2字，並找來「筆跡分析師」凛音女士進行分析，看字跡就能知道一個人在床上的性技巧如何！

《日本集合》報導，凛音女士將字體分成4種派系，「演技派」的人「東」字的䝂會比較短，代表這種人在床上會演戲；若「東」字的䝂會比較長，則會考慮對方的心情，代表喜歡擔任帶領者的角色。

另外如果「東」、「京」2字的「口」寫的比較圓，代表這種人有強烈好奇心和幻想力，願意學習有關性愛的技巧，屬於「技巧派」。

第三種是最強的「精力絶倫派」，如果「京」的「口」與「亠」寬度相同，代表這種人體力很好，性慾旺盛。相反若口部越小的話，就代表喜歡自慰多於性交。最後則是「侍奉派」，若捺的筆劃比較長，表示喜歡服侍人，很努力的讓人感到滿足。

若東字的豎比較短的人為演技派。（圖擷自日本集合）

「東」、「京」2字的「口」寫的比較圓，代表這種人有強烈好奇心和幻想力，願意學習有關性愛的技巧，屬於「技巧派」。（圖擷自日本集合）