美財長夫人秀名牌被指炫富 與網友互嗆

2017-08-23 01:44

〔中央社〕美國財政部長梅努欽梅開二度妻子、36歲英國女星露易絲林頓，21日在Instagram發表走下政府專機照片，並標註全身下上名牌品牌，引起「炫富」批評後與網友互嗆。

54歲的梅努欽（Steven Mnuchin）曾任高盛公司（Goldman Sachs）主管以及避險基金經理人，也曾出資拍攝好萊塢影片。擁有三億美元身價的他，今年六月與露易絲林頓（Louise Linton）舉辦婚禮，美國總統川普伉儷也是座上佳賓。

出生於蘇格蘭的露易絲林頓，曾參加「CSI犯罪現場：紐約」（CSI:NY）、「鐵證懸案」（Cold Case）等電視影集演出。

露易絲林頓21日晚間在Instagram發表一張她與梅努欽走下美國政府專機的照片，並且註記了全身上下的名牌品牌，包括愛馬仕（Hermes）圍巾、范倫鐵諾（Valentino）高跟鞋、湯姆福特（Tom Ford）太陽眼鏡、羅蘭穆雷（Roland Mouret）長褲。

她的照片發文則用關鍵字組成：「很棒的＃一日遊＃肯塔基州＃最棒的＃人民＃美麗的＃鄉間＃」。

住在俄勒岡州波特蘭的婦人米勒（Jenni Miller），在露易絲林頓的照片底下留言回應寫道：「很榮幸我們繳稅讓妳去度假。」留言末端則加註關鍵字「＃糟透了」。

雖然露易絲林頓稍後移除了所有名牌品牌的標籤，但已經有不少網友開始留言批評「炫富」，她回應寫道：「你們對經濟的貢獻，有比我跟我丈夫還要多嗎？不管是身為有在賺錢的納稅人，或是對國家做出個人犧牲？我很確定我們對於這趟旅行所繳的稅，肯定比你們還要多。」

露易絲林頓這張照片在網路瘋傳之後，成為新聞熱議焦點，但後來她已經將帳號設為不公開。梅努欽辦公室22日則未對於這起事件發表評論。