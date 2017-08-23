日歌手遇飛機延誤演唱代表作 安撫乘客

2017-08-23 01:36

〔中央社〕61歲日本歌手松山千春20日因所搭乘的全日空航班延誤，臨時在機艙內為乘客演唱自己的代表歌曲，讓焦躁乘客報以掌聲和喝采，艙內氣氛頓時丕變，網友紛紛讚揚「神回應」等。

共同社報導，據全日空稱，松山千春20日搭乘北海道札幌（新千歲機場）前往大阪（伊丹機場）的全日空1142航班。飛機原定上午11時55分起飛，但因盂蘭盆節返程高峰，導致安檢擁擠，飛機延遲至下午1時03分才起飛。

松山千春於中午12時50分左右主動向機組員提出「大家都等得有些焦躁了」，並在獲得機長允許後用機艙麥克風唱起「在天際以及大地之間」的開頭部分，並向乘客表示「請大家耐心等待」。

同班機一名26歲男性公務員表示：「松山先生唱完後，大家報以掌聲和喝采，很多乘客露出笑容。他細緻入微的關懷和美妙的歌聲讓我非常感動。」

日本放送協會（NHK）報導，事隔兩天後的22日，松山千春的臨機應變持續在網路上引發廣大迴響，網友紛紛留言「太棒了」、「神回應」以及「松山先生突然提出要求，機長當下做出OK判斷值得鼓掌」等。

還有網友提及令人憶起漫畫家手塚治虫名作「怪醫黑傑克」（Black Jack）的場景，即小提琴手於飛機迫降後，為乘客演奏試圖安撫人心。