西班牙恐攻嫌犯承認 原圖發動更大攻擊

2017-08-23 00:38

〔中央社〕西班牙大城巴塞隆納上周發生恐怖攻擊事件，司法界人士表示，參與屠殺陰謀的嫌犯切姆拉爾今天向法官承認，他和其他同夥原本計畫以炸彈發動更大規模攻擊。

巴塞隆納和一處海邊度假勝地相繼遭攻擊，共造成15人喪生和上百人受傷，首都馬德里負責處理恐攻相關案件的國家法院今天開庭訊問4名還活著的嫌犯，21歲的切姆拉爾（Mohamed Houli Chemlal）是第一人。

這些嫌犯製造炸彈的地點16日意外發生爆炸，炸死了伊斯蘭教長艾斯沙提（Abdelbaki Es Satty），據信就是他影響這些年輕嫌犯趨於激進。西班牙籍的切姆拉爾也在爆炸中受傷，並遭到逮捕。

這起爆炸可能促使嫌犯改變計畫，次日即使用車輛在巴塞隆納衝撞群眾。

警方先前透露，這些疑似聖戰士原本準備製造炸彈，「在巴塞隆納發動一起或多起攻擊」。

加泰隆尼亞地區警察首長查比羅（Josep Lluis Trapero）曾說，警方在這些嫌犯的炸彈工廠發現120個瓦斯桶，還找到三過氧化三丙酮（TATP）的痕跡，這種土製炸藥已成為宣稱發動攻擊的伊斯蘭國（IS）的標誌。

涉案嫌犯共有12人，原本唯一在逃的摩洛哥人阿布雅庫（Younes Abouyaaqoub）昨天遭警方擊斃。據信他是這次恐怖攻擊的主犯，涉嫌在巴塞隆納駕廂型車衝撞群眾，造成慘重傷亡。