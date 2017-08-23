斷北韓金脈 川普再祭制裁中俄企與個人

2017-08-23 00:22

〔中央社〕美國財政部今天公布詳細資料，要制裁中國及俄羅斯的16個實體與個人，原因是這些實體與個人都涉及與北韓有貿易往來或協助北韓製造大規模殺傷性武器。

財政部公布相關企業與個人的詳細資料，甚至包括制裁個人的護照號碼及企業的登記地址，財政部指出，這些實體與個人涉及資助北韓製造大規模殺傷性武器，或與北韓仍有煤炭及石油貿易往來，違反聯合國安理會針對北韓的制裁決議，財政部要求，美國金融機構及個人不得協助或與這些制裁對象有往來。

為北韓問題，美國已制裁與北韓有往來的相關中資企業與個人，而這次擴大範圍，在這次最新制裁的個人名單中，有4名是俄羅斯籍，1名中國籍及1名持納米比亞共和國護照、為北韓國營藝術創作公司「萬壽台創作社」工作的北韓裔男子。

美國總統川普政府一直認為中國在北韓問題上雖有努力、和美國合作，但「仍不夠」，尤其在與北韓的煤炭貿易上，美方不只一次提出數據並呼籲中國中斷與北韓的貿易往來，徹底執行安理會的制裁。

而從財政部公布的資料顯示，美國對北韓在海外企業的運作狀況及與其他國家的往來，有相當掌握。

這次制裁名單中，包括與北韓設在納米比亞共和國的藝術公司「萬壽台創作社」有往來的中資企業、青島建設集團納米比亞分公司；而日前遭美國政府告上法院、設在香港的「明正國際貿易有限公司」（Mingzheng International Trading Limited）也在制裁名單上，另外還包括兩家設於新加坡的企業。

萬壽台創作社是北韓打造已逝領導人金日成及金正日大型雕像的推手，近年來不少非洲國家也興起為國家領袖打造大型銅雕的風潮，向萬壽台下訂單，也成為北韓相對穩定的外匯來源。

另外，美國司法部日前指控，明正國際貿易有限公司涉嫌為北韓洗錢，要求法院沒收這家企業190萬美元的資金，明正國際貿易也在最新的制裁名單上。