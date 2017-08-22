罕見白色無尾熊 超萌現身澳洲動物園

澳洲動物園誕生了一隻罕見的白色無尾熊。（法新社）

2017-08-22 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲動物園誕生了一隻罕見的白色無尾熊，澳洲旅遊局正呼籲民眾幫牠取個完美的名字。

綜合外媒報導，這隻罕見白毛無尾熊今年1月誕生於澳洲昆士蘭布里斯本的澳洲動物園，但這隻雌性無尾熊這並非白化症，而是受母親提亞（Tia）的隱性基因影響。提亞過去也曾生下毛色較淡的無尾熊。

動物園的獸醫布斯（Rosie Booth）表示，在獸醫學中，動物出生時的毛髮呈現白色或淺色，通常稱為「銀化基因（silvering gene）」，就像乳齒一樣，這些毛髮會逐漸脫落，成年時回到正常的顏色。

無尾熊的毛色不一，從淺灰色到棕色都有，會因環境而有所不同，澳洲南部的無尾熊，毛色通常比北部的深，皮毛也較厚。

布斯說，白色的無尾熊相當罕見，如果在野外出生，會「非常不幸」，因為這個毛色容易被天敵發現。

白色無尾熊並非白化症。（歐新社）

白色無尾熊是受母親提亞（Tia）的隱性基因影響。（法新社）

澳洲旅遊局正呼籲民眾幫這隻牠取個完美的名字。（歐新社）