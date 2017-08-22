日全蝕「太空人視角」 NASA影像奇幻絕美

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布從太空捕捉的衛星影像。（圖擷取自NASA官方網站）

2017-08-22 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間21日上午10點左右，出現了1918年以後，第一個從美西橫跨美東的日全蝕。距離上次相隔99年的日全蝕景觀，吸引數百萬美國民眾爭相目睹，更有人看了激動得流下眼淚。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，NASA公布義大利太空人內斯帕里（Paolo Nespoli）拍下的連串影像，秀出自國際太空站看見的日全蝕樣貌。

Voila! The #Eclipse2017 shadow from @Space_Station, no words needed // Voilà! L'eclisse vista dalla Stazione Spaziale, non servono parole... pic.twitter.com/7kD5AYb5zj — Paolo Nespoli （@astro_paolo） 2017年8月21日

內斯帕里推文說：「在美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）衛星GOES-16拍攝的地球動態中，可看見月亮陰影從北半球西到東的變化。瞧！自國際太空站看見的2017年日全食，美到令人無法言喻。

A @NASA instrument caught this EPIC view of the Moon's shadow crossing Earth! More satellite views of #Eclipse2017: https://t.co/EuZjmo7DO6 pic.twitter.com/FAM1qvK1TF — NASA Sun & Space （@NASASun） 2017年8月22日

日全蝕軌跡。（歐新社）

日全蝕軌跡。（歐新社）

日全蝕景觀。（歐新社）

日全蝕景觀。（歐新社）

日全蝕景觀。（歐新社）