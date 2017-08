日全蝕「太空人視角」 NASA影像奇幻絕美

2017-08-22 23:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國時間21日上午10點左右,出現了1918年以後,第一個從美西橫跨美東的日全蝕。距離上次相隔99年的日全蝕景觀,吸引數百萬美國民眾爭相目睹,更有人看了激動得流下眼淚。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,NASA公布義大利太空人內斯帕里(Paolo Nespoli)拍下的連串影像,秀出自國際太空站看見的日全蝕樣貌。

Voila! The #Eclipse2017 shadow from @Space_Station , no words needed // Voilà! L'eclisse vista dalla Stazione Spaziale, non servono parole... pic.twitter.com/7kD5AYb5zj

內斯帕里推文說:「在美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)衛星GOES-16拍攝的地球動態中,可看見月亮陰影從北半球西到東的變化。瞧!自國際太空站看見的2017年日全食,美到令人無法言喻。

A @NASA instrument caught this EPIC view of the Moon's shadow crossing Earth! More satellite views of #Eclipse2017: https://t.co/EuZjmo7DO6 pic.twitter.com/FAM1qvK1TF