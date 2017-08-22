入獄後首次露面 黃之鋒在犯人欄中大叫：加油、撐住

香港「雙學3子」之一黃之鋒，在上週被判入獄後，今（22）日首度露面，為「佔旺藐視法庭案」出庭。（路透）

2017-08-22 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港「雙學3子」之一黃之鋒，在上週被判入獄後，今（22）日首度露面，為「佔旺藐視法庭案」出庭，他與同樣在獄中服刑的社民連副主席黃浩銘，在犯人欄中向聲援民眾大叫，「加油」、「撐住」。

綜合港媒報導，黃之鋒、黃浩銘和「學聯」前副秘書長岑敖暉等20人，被控涉嫌在2014年佔中期間，在旺角違反法庭禁制令，阻擾清場，事後港府律政司控告住些人「藐視法庭罪」，不認罪的9名被告今日上午出庭作結案陳詞。

香港眾志、社民連等多人也帶著黃色雨傘到高等法院聲援，早前被撤銷立法會議員資格的「長毛」梁國雄，在開庭前高呼口號，「越加壓，越反彈」、「你有袁國強（香港律政司司長），我有香港人！」

入獄後首次露面的黃之鋒，頂了個平頭出庭，到庭後與律師聊天，神情輕鬆；在休庭期間，他笑說，「星期日好多人遊行，多謝。」旁聽的支持者則鼓掌歡呼。他與黃浩銘在應訊前後，在犯人欄中向聲援民眾大叫「加油」、「撐住」，勉勵港人要繼續抗爭。

關於此案，律政司在法庭上表示，示威者不會單純因留在佔旺區就觸犯藐視法庭罪，被告是刻意阻擾執達吏和警察，讓它們在執行法庭命令時遇到明顯的困難。被告的辯護律師潘熙則表示，單是違反臨時禁制令，不足以構成刑事藐視法庭罪，而執達吏的職責只限移除路上的「障礙物」，但不包括「人」。