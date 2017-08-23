馬侃號上尋獲部分失蹤官兵遺體 撞船原因尚未確定

美國驅逐艦馬侃號在昨日與一艘油輪碰撞，造成船身嚴重受損。（美聯社）

2017-08-23 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍導彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）昨（21）日與化學燃油商船「Alnic MC」相撞，造成10名船員失蹤、5人受傷。軍方今（22）日表示尋獲部分遺體。

綜合外媒報導，美軍太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）今日表示，已經在艦上因進水封閉艙房找到部分失蹤官兵的遺體，馬來西亞海軍也發現1具遺體，尚待確認是否是失蹤美軍。

馬侃號在昨日清晨5時24分於新加坡東部海域，意外與從台灣出發的Alnic MC油輪碰撞，造成馬侃號左舷側嚴重受損，船艙進水，計有10名船員失蹤、5人受傷，幸5名受傷人員皆無生命危險。美國海軍稍早將馬侃號遭碰撞的區域封鎖並派出海軍陸戰隊潛水人員進行搜索。

外媒今日引述1名未經證實的美國海軍官員談話，稱初步證據顯示，馬侃號疑似為轉向裝置故障導致撞船。

美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）表示，他已下令將全球美軍艦隊暫時停止行動，並派美國海軍艦隊司令戴維森（Phil Davidson）親赴第七艦隊總部調查。理查森指出，目前仍沒有任何跡象顯示任何一方蓄意撞船，也沒有跡象顯示網路入侵或破壞等狀況，但調查將不會排除任何可能性。

美國今年在亞洲地區的海域共發生4起事故，其中最嚴重的2起事故分別為6月神盾驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald）在日本外海被菲律賓貨輪撞到，7名軍人喪命，以及昨日的馬侃號事故。