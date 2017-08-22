終結鐵馬亂象！ 荷蘭建全球最大單車停車場

荷蘭烏得勒支市21日開放全球最大單車停車場，目前可停放6000輛單車。（路透社）

2017-08-22 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕環保意識與共享單車興起，不少民眾選擇單車車通勤，譽為單車大國的荷蘭，有單車過多造成亂停的現象，導致停車空間不足。荷蘭烏得勒支市（Utrecht）本月21日開放全球最大的單車停車場，目前可停放6000輛單車，明年年底停車空間將可達到1萬2500輛。

綜合外媒報導，荷蘭烏得勒支市民熱愛單車通勤，但受到單車停車空間短缺，與單車數量增加，這兩大考驗迫使當地政府斥資上千萬歐元，打造最先進的單車停車場，維護單車道，移除廢棄車輛以及取締違停的單車。

烏得勒支市議員范何冬克（Lot van Hooijdonk）指出，這是城市成功推廣單車通勤，所造成的副作用。他也表示，樂見市民騎單車通勤，但也給這個城市帶來巨大的挑戰。

烏得勒支市斥資4000萬歐元（約新台幣14億元），興建這座全球最大的單車停車場，為解決民眾隨意亂停的問題，特別是車站入口兩旁。這座三層樓的停車場，將可直接連接馬路自行車專用道，並經由電梯與樓梯通往車站月台。停車前24個小時免費，隔天開始收費1.25歐元（約新台幣45元）。除此之外，這座停車場設有單車維修服務點，也有管理員巡邏。

單車停車場也解決了共享單車亂停的現象。（路透社）

荷蘭市區單車過多，導致停車空間不足的現象十分嚴重。（路透社）

荷蘭民眾自行停放單車，停放空間寬大，使用方便拉取。（路透社）

自行車停車場動線，箭頭搭配橘色地面，清楚明瞭，使民眾不會混淆。（路透社）