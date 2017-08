港特首稱沒政治犯 戴耀廷痛打臉 分析威權政府下的法庭

香港特首林鄭月娥表示,黃之峰等3人不是「政治犯」,並強調香港成功的基石就是「法治精神」和「司法獨立」。圖為港人在香港上訴法庭前抗議。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕香港特首林鄭月娥日前表示,因「重奪公民廣場案」入獄服刑的黃之峰等3人不是「政治犯」,也不存在所謂的「政治檢控」,強調香港成功的基石就是「法治精神」和「司法獨立」。香港大學法律系副教授戴耀廷表示,香港法庭仍能獨立地進行裁決,但香港法庭卻忽略了香港已經進入了半威權的時代,而與香港法庭共治的政府,明顯的是一個威權政府。

根據《眾新聞》報導,戴耀廷的書架上有本書放了很久,那就是這本甫被中國要求刪除敏感期刊的劍橋大學出版社所出版的《以法治國(Rule by Law:The Politics of Courts in Authoritarian Regimes)》。其中出人意料的是,威權政府並不會直接控制法庭,而是會在一定程度上讓法庭享有獨立權威。戴耀廷表示,這本書分析了威權政府為什麼會給予法庭獨立權威,同時又如何確保法庭不會威脅到威權政府。

戴耀廷說自己一直沒有看的原因,就是他與大部分的港人一樣,仍然認為自己不是生活在威權統治之中,認為「一國兩制」在香港與中國間畫下了一條界線,「自我感覺良好的認為,雖然香港現在還沒有民主,但只要再往前一步,民主就會到來」。不過在雨傘革命發生的2014年後,戴耀廷明白,「威權統治的政治現實已越來越清楚。」他從這本書中重新審視了香港法治的情況,並且獲得了啟發。

戴耀廷閱讀後理解到,如果讓法庭去處理政治敏感的議題,可以讓看似中立的法庭來分攤政治風險,威權政府反倒可以說它只是尊重法庭裁決,而不涉及任何政治考量。如果威權政府要如此利用法庭去強化威權統治的正當性,那麼便要給予法庭獨立權威。戴耀廷表示,要給予法庭權力但又要避免反對力量利用法庭來打擊威權統治,如何不讓法庭失控,就成為威權政府的考量。

戴耀廷也點出書裡談及「如何確保法庭不會威脅威權政府」。他指出要讓法庭願意頒布能配合威權的裁決,只要「令法官們感覺到有可能面對政治報復及裁決有可能被推翻」,並且從立法層面著手,增加程序難度讓人難以啟動法律程序供法庭審核政治爭議。也可以透過體制外暴力或苛法弱化公民組織抗爭的力量,使得法庭即便有政治空間與改革意願,也會因缺乏足夠的社會基礎去挑戰威權統治。一方面,威權政府會宣揚一種狹窄的法治觀,會強調「管治必須依法施行,政府及民眾都應遵守法律,但卻不會說法律也必須保障公民的基本權利。」

戴耀廷強調,毫無疑問的是香港法庭仍能獨立地進行裁決,不過與香港法庭共治的,「明顯地是一個威權政府」,而且這個威權政府「已剝去了温柔的外衣,在法庭以外,用盡方法去清除異見。」他呼籲,法官們不能只是安穩的躲在堅固的圍牆內,而是要為公民基本權利提供更多的保護,如果等到法庭發現公民都沉默了,本來以為穩固的法律壁壘,「根本是不堪威權政府的一擊,要後悔就太遲了。」

