麥當勞終止與印度CPRL合作 169間分店關門大吉

麥當勞公司在本週一宣布終止與CPRL在印度的合作關係，屆時將在15天內關閉印度北部與東部169間的麥當勞店面，粗估會有1萬名員工受影響。（美聯社）

2017-08-22 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞（McDonald's）公司在週一（21日）宣布終止與印度合作夥伴Connaught Plaza Restaurant（CPRL）的合作關係。屆時印度將有169間麥當勞被迫在15天內停止使用麥當勞的商標，相當於要求這169間麥當勞在15天內關門，預計將會影響到超過1萬名員工。

上萬名員工受影響

根據《印度時報》報導，麥當勞公司在本週一宣布終止與CPRL在的合作關係，麥當勞也將在15天內關閉印度北部與東部169間由CPRL經營的麥當勞店面。麥當勞公司因不滿特許經營企業CPRL違反合約內容，決定終止合約。麥當勞駐香港發言人孫貝瑞（Barry Sum）表示：「我們被迫走到這一步。」

CPRL與麥當勞公司的合作關係惡化，早從2013年CPRL的董事總經理巴克什（Vikram Bakshi）濫用資金開始。今年6月，CPRL所經營的43間麥當勞餐廳，因為沒有獲得健康監管許可而關門，麥當勞公司試著從法律途徑將巴克什趕下台，但法庭7月判決巴克什復職，此舉也成為麥當勞終止合約的導火線。

印度169間麥當勞餐廳關閉，粗估將會有超過1萬名印度麥當勞員工失業。1名匿名的麥當勞主管向《印度時報》表示，每間店受影響員工數量大約40到60人，這還不包含原料供應商。

麥當勞保證，將會盡力減少這個政策對於員工與供應商的衝擊，目前也正在積極尋找適合的合作夥伴代替CPRL。

麥當勞在印度約有430間餐廳，其中169間由CPRL經營，位置約分布在印度北方與東方。其餘則由另1個合作夥伴Hardcastle Restaurants經營，位置分布大約在印度西部與南部，由Hardcastle Restaurants經營的麥當勞餐廳不會受到這個政策的影響。