印度男喊3句話就能「聲控休妻」 陋習遭法院判違憲

今日印度最高法院裁定穆斯林教喊3次「talaq」（離婚）就能聲控休妻的習俗違憲，並要求政府制定法律終結這項陋習。（歐新社）

2017-08-22 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度穆斯林的婦女在千年來都面臨著隨時遭逐出夫家的恐懼，因為跟她們結褵的丈夫隨時都能夠以喊出3次「talaq」（離婚）就能聲控休妻，而今日印度最高法院裁定這個規範已違憲，並要求政府制定法律終結這項陋習。

綜合外媒報導，因印度法律准許穆斯林、基督徒與印度教社群在結婚等事務上，可以遵照自己的宗教律法，因此即便鄰國巴基斯坦與孟加拉等20多個穆斯林國家，都已禁止這種休妻行為，但在印度的穆斯林丈夫仍可透過喊出3聲「talaq」就可即刻休妻。隨著科技日新月異，丈夫甚至能透過臉書、Skype、WhatsApp透過打字或語音訊息終結婚姻。

雖數十年前就有人發起終結「即刻休妻」的陋習，但直至去年一名育有2個小孩的35歲媽媽巴諾（Shayara Bano），將此案「第一次」帶到了印度最高法院，才成功推翻這不合理的婚姻制度。

巴諾律師錫利瓦桑（Balaji Srinivasan）受BBC採訪時指出，神職人員告訴巴諾：「『妳的信仰，讓妳沒有基本權利』，所以，巴諾上法院指出，她已經失去了憲法保證的平等權，因此法院審理了她的案件。」

巴諾氣憤表示，自己與丈夫結婚長達15年，但婚姻卻能說斷就斷還無法聯繫孩子，怒斥這些習俗「違法、違憲、充滿歧視，而且違反性別正義原則」。

此案經過印度主要的五個信仰代表法官印度教、基督教、伊斯蘭、錫克教、祆教耗時3個月研議後，於今日裁決穆斯林3次「talaq」立刻休妻的習俗不合憲。並要求政府即刻修訂印度穆斯林屬人法（Muslim personal law）規章。