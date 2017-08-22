印度總理大手筆 斥資千億啟動9500項造路計畫

印度總理莫迪將在當地時間29日，宣布正式執行超過9500項造路計畫。（歐新社）

2017-08-22 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）將在當地時間29日，偕同聯合道路運輸及公路部長賈德卡里（Nitin Gadkari）和拉賈斯坦邦首席部長菈潔（Vasundhara Raje），宣布正式執行超過9500項造路計畫，發展國家高速公路、銜接邦政府和農村交通以及國家旗艦計畫，預計將斥資2700億盧比（約新台幣1279億元）。

據《印度時報》（Times of India）報導，莫迪將於29日於拉賈斯坦邦中素有「東方威尼斯」之稱的烏代浦（Udaipur）舉行典禮，宣布造路計畫正式執行，同時也將啟動11項已完成的道路專案，包含橫跨拉賈斯坦邦東南方城市科塔（Kota）的昌巴爾河（Chambal River）的公路大橋。

據消息人士透露，造路計畫當中的109個專案將由印度道路運輸部和國家公路局（National Highways Authority of India）負責，項目主要涉及公路增拓、國道改善及建設等等，涵蓋長度將超過3000公里，預計將斥資1500億盧比（約新台幣711億元）。