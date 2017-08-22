火星夜晚竟然會颳「暴風雪」？破壞力恐如龍捲風！

新研究指出，火星上的雪並非如過去所想的慢慢落下，而是超級強勁的暴風雪！（圖取自NASA）

2017-08-22 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕火星在一般人的印象中，可能是一片紅色的荒漠，難以想像有其他天氣現象。然而最新的研究卻顛覆了所有人的想像，研究指出，這顆被古人稱為戰神的火星一到了晚上「翻臉如翻書」，地表上竟然會颳起暴風雪！

綜合媒體報導，火星的大氣比地球稀薄100倍，不過還是會有天氣現象，包含雲和風，但氣溫與濕度都非常低，地表幾乎沒有液態水。過去學界認為，在這顆沒有狂風的火星上，雪會緩慢且零星地飄散地面。但刊登在科學期刊「自然地球科學（Nature Geoscience）」的研究指出，在大氣層中凝結成的結晶會在數分鐘內迅速落下，而非原本想像般花數小時慢慢飄下。

2008年美國太空總署（NASA）的鳳凰號火星探測器在火星表面進行鑽探，發現火星上確實存在著水冰。不只如此，鳳凰後分析了該地天候，發現當地具有降雪的跡象，這個發現當時困擾著許多天文學家，而論文的主要作者、巴黎第六大學行星大氣科學專家斯皮加（Aymeric Spiga）用了更詳細的數據進行了火星的氣候模擬，指出火星上的水冰在寒冷的夜晚會瞬間凝結，雲的內部會變得相當不安定。

斯皮加指出，火星上落下來的雪會伴隨著非常強烈的下降氣流，就如同地球上的「微下擊爆流（Microburst）」，也就是密度高的冷空氣夾帶雪或雨，迅速從雲上落下的局部性天氣現象。地球上的微下擊暴流破壞力與龍捲風相當，時速可以超過270公里。

但斯皮加也打趣地表示，未來人類若移民火星，倒是也不必特地帶雪鞋去，「站在火星表面，不會看到覆蓋厚厚一層雪，比較像是覆蓋了一層霜」、「並不像是可以堆雪人或滑雪那樣。」

Night-time Martian snowstorms are worse than researchers had assumed, and could create problems for future missions: https://t.co/WQIZ5sW2VC pic.twitter.com/3ovFvV0XXe — Nature News&Comment （@NatureNews） 2017年8月22日