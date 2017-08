火星夜晚竟然會颳「暴風雪」？破壞力恐如龍捲風！

2017-08-22 17:01

〔即時新聞/綜合報導〕火星在一般人的印象中,可能是一片紅色的荒漠,難以想像有其他天氣現象。然而最新的研究卻顛覆了所有人的想像,研究指出,這顆被古人稱為戰神的火星一到了晚上「翻臉如翻書」,地表上竟然會颳起暴風雪!

綜合媒體報導,火星的大氣比地球稀薄100倍,不過還是會有天氣現象,包含雲和風,但氣溫與濕度都非常低,地表幾乎沒有液態水。過去學界認為,在這顆沒有狂風的火星上,雪會緩慢且零星地飄散地面。但刊登在科學期刊「自然地球科學(Nature Geoscience)」的研究指出,在大氣層中凝結成的結晶會在數分鐘內迅速落下,而非原本想像般花數小時慢慢飄下。

2008年美國太空總署(NASA)的鳳凰號火星探測器在火星表面進行鑽探,發現火星上確實存在著水冰。不只如此,鳳凰後分析了該地天候,發現當地具有降雪的跡象,這個發現當時困擾著許多天文學家,而論文的主要作者、巴黎第六大學行星大氣科學專家斯皮加(Aymeric Spiga)用了更詳細的數據進行了火星的氣候模擬,指出火星上的水冰在寒冷的夜晚會瞬間凝結,雲的內部會變得相當不安定。

斯皮加指出,火星上落下來的雪會伴隨著非常強烈的下降氣流,就如同地球上的「微下擊爆流(Microburst)」,也就是密度高的冷空氣夾帶雪或雨,迅速從雲上落下的局部性天氣現象。地球上的微下擊暴流破壞力與龍捲風相當,時速可以超過270公里。

但斯皮加也打趣地表示,未來人類若移民火星,倒是也不必特地帶雪鞋去,「站在火星表面,不會看到覆蓋厚厚一層雪,比較像是覆蓋了一層霜」、「並不像是可以堆雪人或滑雪那樣。」

