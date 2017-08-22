想併購克萊斯勒？ 中企長城汽車證實有接觸

中國車企長城汽車已經證實有收購意願，並希望與菲亞特克萊斯勒當面討論收購事宜。（法新社）

2017-08-22 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名汽車廠商菲亞特克萊斯勒（Fiat Chrysler）最近傳出收購消息，盛傳有數家中國車企有意收購，其中中國車企長城汽車已經證實有收購意願，並希望與菲亞特克萊斯勒當面討論收購事宜。

綜合媒體報導，日前盛傳有數家中國車企有意收購菲亞特克萊斯勒，並已提出報價，這些中企包括吉利汽車（0175.HK）、中國長城汽車（601633.SS）、國企廣汽集團等，併購消息使得FCA股價在米蘭上場，市值達到約200億美元，成為FCA自1998年7月以來的最高點。

其中以中國長城汽車最為積極，外傳長城汽車總裁王鳳英日前已向菲亞特克萊斯勒發出一封郵件，表達希望能安排雙方正式會面來討論收購事宜的意願，長城汽車公關也向媒體證實，該公司的確對飛雅特克萊斯勒擁有興趣，但並未透漏是要買下整間公司，還是部份品牌等細節。

若長城汽車成功併購菲亞特克萊斯勒，將成為繼2010年吉利汽車收購瑞典富豪汽車（Volvo）之後，中國汽車業者最大的一項海外購併行動。

但據《路透》報導，事實上，美國外資審議委員會（CFIUS）對中企購買美企採取嚴審態度，且有多宗交易案遭到延後或取消；而新傳出的消息是，吉利汽車否認有併購FCA計劃，但透露，中國其他潛在買家可能面臨美國監管障礙。