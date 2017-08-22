中國「天宮一號」失控將撞地球 8噸碎片含劇毒恐爆大災難

「天宮一號」於2011年發射至太空中，但在去年3月停止運作後，一直停留在太空中。預計今年10月至2018年4月間墜落地球。（法新社）

2017-08-22 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國首個太空實驗室「天宮一號」，預計最快將在今年10月墜落地面，由於中國當局已對它失去控制，無法確定何時會返回地面。專家表示，這顆含劇毒及高腐蝕性物質的衛星，一旦墜入人口密集區，後果將不堪設想。

綜合媒體報導，「天宮一號」於2011年發射至太空中，但在去年3月停止運作後，一直停留在太空中。專家表示，「天宮一號」在太空中受真空及輻射影響，正以每天160公尺的速度墜落，距墜落地面僅350至400公里。

去年初，中國官媒報導，中國載人航天工程辦公室已停止收集「天宮一號」的數據活動。且「天宮一號」的遙測連接失敗，未來將會失控墜落。聯合國外太空事務辦公室（UNOOSA）預計其約在今年10月至2018年4月間墜落，其中2018年1月的可能性最高。

早先《華盛頓郵報》報導點出，一般衛星都會在大氣層中完全焚毀，若是必須落回地面的較大衛星，則會有計畫的降落，並將殘骸落在遠離人群處。但已失控的「天宮一號」若一旦墜入在人口密集區，將對生態造成極大破壞，後果不堪設想。

持續追蹤天宮一號動向的天文學家多曼（Thomas Dorman）表示，「如果沒猜錯，中國政府將等到最後1分鐘，才會向全世界宣布這個消息。」他認為，天宮一號有極大可能會墜落入海洋或落在人煙稀少處，但若是掉落人口密集處將是生態的大災難。